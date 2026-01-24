Доллары в носках и консервах: омич передал мошенникам миллионы, испугавшись террориста

Он поверил, что накопления надо задекларировать.

Фото: Freepik.com

Очередной жертвой мошенников стал житель Центрального округа. Как сообщили сегодня полицейские, он лишился 2,9 млн рублей.

Обман начался со звонка по поводу замены домофона в подъезде. Пенсионера попросили продиктовать паспортные данные и код из СМС-уведомления, что он и сделал. После этого мужчине начали звонить якобы из «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Эти «специалисты» запугали пожилого человека тем, что он передал свои персональные данные мошенникам, которые оформили от его имени доверенность на террориста. Пенсионеру предложили доказать свою непричастность к этим действиям, задекларировав все деньги.

– Деньги пожилой мужчина хранил дома в иностранной валюте. Для конспирации доллары и евро он упаковал в шерстяные носки, после чего вместе с банками с консервацией передал прибывшему курьеру, – сообщили в полиции.

Омичу обещали вернуть деньги на следующий день. Однако этого не произошло. Тогда мужчина обратился в полицию.