·Происшествия

Доллары в носках и консервах: омич передал мошенникам миллионы, испугавшись террориста

Он поверил, что накопления надо задекларировать.

Очередной жертвой мошенников стал житель Центрального округа. Как сообщили сегодня полицейские, он лишился 2,9 млн рублей.

Обман начался со звонка по поводу замены домофона в подъезде. Пенсионера попросили продиктовать паспортные данные и код из СМС-уведомления, что он и сделал. После этого мужчине начали звонить якобы из «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Эти «специалисты» запугали пожилого человека тем, что он передал свои персональные данные мошенникам, которые оформили от его имени доверенность на террориста. Пенсионеру предложили доказать свою непричастность к этим действиям, задекларировав все деньги.

– Деньги пожилой мужчина хранил дома в иностранной валюте. Для конспирации доллары и евро он упаковал в шерстяные носки, после чего вместе с банками с консервацией передал прибывшему курьеру, – сообщили в полиции.

Омичу обещали вернуть деньги на следующий день. Однако этого не произошло. Тогда мужчина обратился в полицию.

