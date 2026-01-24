После Нового года омичи подарили мошенникам уже почти 50 миллионов

Пострадали больше сотни человек.

omskinform.ru

Омичи продолжают верить в существование «безопасного счета», где их деньги будут в большей безопасности. С начала года мошенники уже похитили деньги у 109 жителей Омской области. Как сообщили в прокуратуре, ущерб превысил 49 млн рублей.

Например, 22 января в полицию пришел пенсионер, который отдал аферистам 1,3 млн рублей. За несколько дней до этого ему позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что кто-то пытается опустошить его счета и перевести деньги террористам. Под влиянием лжесотрудника ФСБ омич снял все накопления и передал их курьеру. Полицейские возбудили уголовное дело.

Отметим, что в прошлом году за тот же период хищений было больше – 363. Тогда ущерб составлял 98,3 млн рублей.