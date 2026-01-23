Омским огородникам разрешат образовывать села и деревни

Законопроект обсуждают в областном парламенте.

omskinform.ru

В региональном Заксобрании обсуждается законопроект, который может изменить статус садоводческих и дачных объединений.

Согласно предложению, устанавливаются критерии, выполнение которых позволит включить такие территории в границы существующих населенных пунктов или создать на их основе новые.

– Предусматривается дополнение перечня полномочий правительства Омской области в сфере градостроительной деятельности полномочием по установлению требований, при соблюдении которых территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенного пункта либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт, – сказано в тексте документа.

То есть это нововведение позволит преобразовать дачные участки в отдельные села или деревни.

Также отмечается, что принятие решения по этому законопроекту не повлечет финансовых трат из бюджета региона.