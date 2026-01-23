В лютые морозы на омских ТЭЦ воду не нагревали до уровня нормы

Ростехнадзор вынес компании предостережение.

omskinform.ru

Сибирское управление Ростехнадзора вынесло предостережение в адрес АО «ТГК-11» из-за значительного снижения температуры воды в подающих трубопроводах на источниках тепла компании. Согласно данным единой дежурно-диспетчерской службы Омска, зафиксированное снижение температуры составило 14,5 % от заданного значения, что нарушает установленные нормативы.

По информации Ростехнадзора, на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 температура воды в подающих трубопроводах должна была составлять 131°C, однако фактически она составила 112°C.

– В структурных подразделениях «ТЭЦ-3», «ТЭЦ-4», «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11» температура в подающих трубопроводах источников тепла в указанный период должна составлять 131 градус, фактическая температура сетевой воды составила 112 градусов. Снижение температуры в подающих трубопроводах источников тепла составило 14,5 %, – сказано в документе.

Это отклонение от нормы может привести к ухудшению качества теплоснабжения и нарушению обязательных требований в области электроэнергетики.

В соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденными Минэнерго России, температура воды в подающих трубопроводах должна задаваться с учетом погодных условий и не может отклоняться более чем на 3 %.