·Образование

В рособрнадзоре рассказали, когда отменят ЕГЭ

В ближайшее время ждать отмены не стоит.

В рособрнадзоре рассказали, при каких обстоятельствах отменят ЕГЭ. По словам представителей ведомства, отмены государственной аттестации для школьников 11-х классов стоит ждать только в том случае, если будет найдена проработанная альтернатива.

– Рособрнадзор неоднократно заявлял, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы ему, которой пока нет, – рассказали в ведомстве в беседе с РИА Новости.

Напомним, что в 2026 году выпускников омских школ ждет целый ряд изменений при поступлении в высшие учебные заведения.

