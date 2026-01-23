Бензин в Омске признан одним из самых дешевых в Сибири

Однако цены в регионе выросли.

omskinform.ru

В декабре 2025 года в регионах Сибирского федерального округа самая низкая стоимость топлива отмечена в Омской области. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Цены на разные виды горючего в регионе выглядят следующим образом: литр газа обошелся в 21,59 рубля, дизельное топливо – в 74,49 рубля, бензин марки АИ-92 – в 57,77 рубля. Литр бензина АИ-95 стоил 62,64 рубля, а марка АИ-98 и выше – 81,78 рубля.

Несмотря на низкие значения по округу, Омскстат зафиксировал рост цен за прошлый год: в декабре 2024 года дизель стоил 69,78 рубля, бензин АИ-92 – 52,56 рубля. Исключением стал природный газ, который за год подешевел с 26,91 рубля до 21,59 рубля.