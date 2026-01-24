Потепления не будет: синоптики рассказали о погоде на выходные

Днем будет не теплее –20, а ночью может похолодать до –41.

Фото создано при помощи ИИ

По данным Обь-Иртышского УГМС, эта суббота в Омской области будет холодной. Температура воздуха составит днем –25...–30 градусов, только в южных районах будет –20. К ночи похолодает до –30...–41 градуса.

Местами ожидается слабый снег. Ветер тоже будет слабый, 3–8 м/с. На дорогах сохранится снежный накат.

По данным Gismeteo, в Омске в этот день будет до –30 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье мороз сохранится.