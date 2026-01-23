Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Омичка» открыла продажу билетов на все оставшиеся домашние матчи Суперлиги

Омская команда продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф.

Волейбольный клуб «Омичка» начал продажу билетов на пять заключительных домашних матчей предварительного этапа чемпионата России среди команд Суперлиги.

Болельщики смогут поддержать омскую команду в Омском велоцентре (ул. Вавилова, 45/1) 2 февраля, 11 февраля, 22 февраля, 27 февраля и 4 марта. Заблаговременный старт продаж позволит любителям волейбола заранее спланировать посещение матчей и выбрать удобные даты.

Заключительный отрезок предварительного этапа имеет особое значение для «Омички». Команда продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф и сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Уже в ближайшем туре подопечные Александра Кошкина могут улучшить свое положение. В Краснодаре «Омичка» сыграет с местным «Динамо», которое располагается на 13-й строчке. В случае успешного результата омская команда с высокой вероятностью сможет вернуться в первую восьмерку и укрепить свои шансы на продолжение сезона в плей-офф.

·Спорт

«Омичка» открыла продажу билетов на все оставшиеся домашние матчи Суперлиги

Омская команда продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф.

Волейбольный клуб «Омичка» начал продажу билетов на пять заключительных домашних матчей предварительного этапа чемпионата России среди команд Суперлиги.

Болельщики смогут поддержать омскую команду в Омском велоцентре (ул. Вавилова, 45/1) 2 февраля, 11 февраля, 22 февраля, 27 февраля и 4 марта. Заблаговременный старт продаж позволит любителям волейбола заранее спланировать посещение матчей и выбрать удобные даты.

Заключительный отрезок предварительного этапа имеет особое значение для «Омички». Команда продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф и сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Уже в ближайшем туре подопечные Александра Кошкина могут улучшить свое положение. В Краснодаре «Омичка» сыграет с местным «Динамо», которое располагается на 13-й строчке. В случае успешного результата омская команда с высокой вероятностью сможет вернуться в первую восьмерку и укрепить свои шансы на продолжение сезона в плей-офф.