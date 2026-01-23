В Омске создали героя для борьбы с прорывами теплотрасс

Омское объединение художников «Крепкий Палец» создало оригинальную инсталляцию – фигуру «гейзерного ниндзя». Новый омский герой расположился неподалеку от остановки «СибАДИ» в Нефтяниках. О создании скульптуры авторы поделились на странице объединения в соцсетях.
Создатели задумали персонажа, который путешествует в поисках «горячих точек» – прорывов теплотрасс или природных горячих источников. С естественными горячими источниками в Омске туго, поэтому «Ниндзя» обустраивается на месте аварий на теплосети.
– Гейзерный ниндзя (или дух парения) любит места, где горячие пары встречаются с морозным воздухом, превращая все вокруг в обледенение. Он выискивает точки прорыва теплотрасс или горячие подземные источники и вольготно устраивается в ледяных лагунах, наслаждаясь жизнью, – рассказали авторы.
Как отметили авторы проекта, «Ниндзя» активен только в холодное время года. С наступлением тепла он становится невидимым и оставляет свой пост на прорванных омских теплотрассах.