Экстремалка испытала удачу на омской «трассе смерти» и столкнулась с последствиями

Она уже не в первый раз замечена за превышением скорости.

Фото: t.me/omsk_police

Камера автоматической фиксации нарушений ПДД, расположенная на трассе Тюмень – Омск в Крутинском районе, засекла опасный маневр «Лады Гранты», которая выехала на встречную полосу. Водитель, пытаясь избежать столкновения, вынужден был съехать на крайнюю правую сторону встречной полосы.

Как рассказали в омской полиции, женщина, управляющая автомобилем, избежала серьезных последствий, отделавшись штрафом в 7,5 тыс. рублей.

Правоохранители также отметили, что в 2025 году она успела получить 20 штрафов за нарушение ПДД, большая часть из которых пришлась на неоднократное превышение скорости более чем на 60 км/ч. Сумма предыдущих штрафов превысила 50 тыс. рублей.