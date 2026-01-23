Главный омский синоптик назвала причину аномальных морозов в регионе

При аномальных холодах среднесуточная температура опускается на 10 и более градусов ниже обычного.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 23 января, руководитель Обь-Иртышского гидрометцентра Наталия Криворучко рассказала о причинах экстремальных морозов, возникших в Омской области в середине января.

Криворучко отметила, что термин «аномально холодная погода» родился только в 2009 году. Им обозначают периоды, когда среднесуточная температура опускается на 10 и более градусов ниже обычного показателя. Такие эпизоды наблюдались в регионе 22 раза с 2009 года, происходя чаще всего в зимний период – с ноября по март.

В январе область уже дважды сталкивалась с аномальной температурой, самая низкая точка столбика термометра зафиксирована в Седельниково (–42 °C).

Основной причиной нынешней холодной волны стало влияние антициклона. Появившийся в середине января антициклон «поморозил» регион, ненадолго ослабил свое воздействие, но затем вернулся с новой силой.

Однако, как отметила Криворучко, нынешние морозы несопоставимы с рекордами зимы 2012 года, когда аномалии продолжались целых 19 дней, а отклонения температуры составляли –26 °C.