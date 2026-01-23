В Омской области умер опытный и уважаемый тренер по борьбе

Ранее он занимал пост руководителя спортивной школы.

Фото: vk.com/wrestomsk

Сегодня, 23 января, скончался знаменитый омский спортсмен и наставник, заслуженный работник физической культуры РФ Петр Крысов. Он ушел из жизни на 88-м году. Трагичную весть сообщили в Федерации спортивной борьбы Омской области.

Родился Петр Крысов в 1938 году. Греко-римской борьбой увлекся в юные годы, начав посещать секцию в Омском речном училище. Служба на Тихоокеанском флоте позволила ему продолжить тренировочную деятельность: в 1956–1957 годах он организовывал тренировки на кораблях и возглавил сборную моряков дивизиона.

Вернувшись в Омск, Петр Крысов поступил в Омский государственный институт физической культуры, параллельно продолжая вести занятия в родном училище. Вскоре он заслуженно получил звание мастера спорта СССР по классическому стилю борьбы. Завершив обучение, Петр Иванович был принят на постоянную работу тренером-преподавателем в спортколлектив «Водник».

Значимой частью его тренерской карьеры стало открытие детско-юношеской спортивной школы № 19 в 1989 году, где он сначала преподавал, а потом руководил учебно-тренировочным процессом.

Среди воспитанников Петра Крысова немало победителей и призеров национальных состязаний. Сам он многократно побеждал на соревнованиях высокого уровня и вносил огромный вклад в популяризацию спорта среди молодежи, особенно сельской. Его заслуги отмечены званием «Отличник физической культуры и спорта РФ».

О месте и времени прощания с опытным наставником омских борцов будет объявлено позже.