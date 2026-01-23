«Еще точно неделя»: омичи продолжают мерзнуть из-за аварии возле ТЭЦ-2

Температура в некоторых квартирах опустилась до 12 градусов.

omskinform.ru

Несмотря на устранение коммунальной аварии в контуре ТЭЦ-2 в Омске, жители Ленинского округа продолжают жаловаться на отсутствие отопления в своих домах. Так, все еще мерзнут жители 16-го Военного городка.

– В 16-м Военном городке, дом 365, до сих пор нет отопления, которое отключили еще 21 января. В квартире меньше 12 градусов, – сообщает один из жителей в соцсетях.

Оказалось, после отключения, которое продлилось около 22 часов 21 января, в доме перемерзли коммуникации. Сейчас систему отопления отогревают. Как сообщили «Омск-информу» в региональной Госжилинспекции, коммуникации перемерзли сразу в двух домах 16-го Военного городка.

На отсутствие отопления также жалуются жители дома № 69 на проспекте Маркса. Батареи в доме холодные с 21 января. В управляющей компании «ЖКХ «Ленинское», которая в том числе обслуживает этот дом, «Омск-информу» сообщили, что системы отопления перемерзли в почти двух десятках домов. Сейчас трубы отогревают в домах № 47, 68, 69 и 85 по проспекту Маркса. В первую очередь специалисты занимаются замерзшими стояками в квартирах.

– На устранение последствий понадобится еще неделя точно, если не будет никаких других отключений, – отметила генеральный директор УК «ЖКХ «Ленинское» Ирина Измайлова.

Работу осложняет, во-первых, то, что не всегда удается сразу получить доступ к замерзшим стоякам в квартирах. Во-вторых, мелкие аварии, которые приводят к повторным, хоть и менее масштабным отключениям.