Хоценко навестил семью участника СВО в Одесском районе Омской области

Губернатор во время рабочей поездки встретился с близкими военнослужащего и напомнил о действующих мерах поддержки.

Фото: Сергей Мельников

23 января губернатор Омской области Виталий Хоценко в рамках рабочей поездки посетил Одесский район. В программе – встречи с жителями, оценка реализации региональных программ и национальных проектов, а также посещение объектов социальной сферы.

В селе Одесское глава региона навестил семью участника специальной военной операции Владимира Банникова. Военнослужащий добровольно заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО по личному убеждению. За мужество и стойкость при выполнении боевых задач он награжден медалями «За боевое отличие», «Участнику СВО», «Суворова» и «За воинскую доблесть II степени».

Во время встречи Виталий Хоценко поблагодарил супругу бойца за поддержку семьи и воспитание детей, а также напомнил о системе помощи, действующей в регионе.

– Мы продолжим поддерживать участников СВО и их родных. В Омской области действует более 40 мер поддержки, – отметил губернатор.

По вопросам социальной, медицинской и психологической помощи, а также содействия в трудоустройстве и получении льгот участники СВО и их семьи могут обращаться в фонд «Защитники Отечества», который координирует сопровождение ветеранов и их близких.