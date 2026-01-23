Эстонцы рассказали, зачем переезжают в Омскую область

В Сибири они ищут возможности для развития себя и детей.

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

Семья из Эстонии решила оставить маленькое прибалтийское государство и перебраться в Россию для постоянного проживания. Новым местом жительства Виктория и Иосиф Савчук выбрали Омскую область, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали Савчуки, в Омскую область они переехали вслед за родственниками, которые эмигрировали из Эстонии ранее. Семья отметила благоприятные природные условия региона: прохладный, но яркий солнечный климат и хорошо развитую инфраструктуру.

Также семья отметила, что в России много возможностей для развития, а на родном русском языке можно говорить свободно.

– Мне кажется, именно в Омской области много возможностей. Здесь родной язык: я приехал и могу говорить и чувствовать себя намного свободнее – это огромный плюс, – рассказал Иосиф Савчук.

Виктория занимается сервисным обслуживанием бытовой техники, а Иосиф работает автослесарем. Оба супруга уверены, что регион откроет перспективы для профессионального роста, а их дети смогут получить качественное образование и добиться успеха в будущем. В многодетной семье Савчук семеро детей: пятеро сыновей и две дочери, младший ребенок годовалый, старший – 12-летний мальчик.