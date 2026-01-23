Более 80 студентов из Омской области работают на зимних трудовых объектах по всей стране

В период зимних каникул свыше 80 бойцов студенческих отрядов из Омской области задействованы на трудовых объектах в разных регионах России. Студенты помогают обеспечивать работу транспортной, сервисной и производственной инфраструктуры в период повышенной нагрузки.

Фото: Омский областной студенческий отряд

С 15 декабря по 30 января омские студенты принимают участие в зимних трудовых проектах, совмещая каникулы с работой на социально значимых объектах. Бойцы студенческих отрядов трудятся проводниками пассажирских поездов, помогают в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, оказывают сервисную поддержку в гостиницах, а также участвуют в строительстве крупных промышленных объектов, в том числе атомных электростанций.

– Зимние трудовые проекты – это не только возможность для студентов получить реальный профессиональный опыт и внести вклад в развитие страны, – отметил Александр Черепанов, руководитель студенческих отрядов Омской области. – Ежегодно в них принимают участие сотни бойцов студенческих отрядов Омской области, которые работают на социально значимых, производственных и инфраструктурных объектах. Труд в зимних условиях требует особой выносливости и дисциплины, поэтому именно такие проекты особенно закаляют характер, воспитывают силу воли, ответственность и умение работать в команде. Зимой деятельность Российских студенческих отрядов приобретает особую значимость для страны, обеспечивая непрерывную работу важных отраслей и поддержку регионов.

Наибольшая нагрузка на трудовые объекты традиционно приходится на новогодние праздники, когда возрастает пассажиропоток. В этот период помощь студентов особенно востребована – они участвуют в обслуживании поездов дальнего следования, навигации пассажиров и обеспечении комфортных условий в транспортных узлах.

Фото: Омский областной студенческий отряд

Опыт работы в зимних условиях становится для многих студентов важным этапом профессионального становления. Так, боец студенческого отряда проводников «Ветер Перемен» Вадим Оськин рассказал, что участие в проекте позволило ему не только заработать, но и глубже понять специфику профессии.

– На зимние трудовые проекты я поехал не только ради заработка, но и для получения профессионального опыт и понять, каково это – работать проводником зимой, – поделился студент. – Условия оказались непростыми: холод, высокая физическая нагрузка, дополнительные обязанности по обслуживанию вагона. Самыми сложными стали работы на перестое и обслуживание вагона в мороз, но именно такие условия учат выносливости и ответственности. Со временем к нагрузке привыкаешь, появляется уверенность в своих силах и понимание специфики профессии. За время работы удалось пройти стажировку, выполнить самостоятельные рейсы и регулярно выходить на маршрут. Этот опыт стал для меня важным этапом профессионального и личного роста.

Перед началом работы все участники студенческих отрядов проходят бесплатное обучение по выбранным рабочим специальностям. Это позволяет официально трудоустроиться, получить профессиональные навыки и первый практический опыт, востребованный на рынке труда.

Российские студенческие отряды остаются крупнейшим трудовым движением молодежи в стране. С 1959 года школу РСО прошли более 20 миллионов человек. Только в 2024 году в составе движения работали свыше 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, внося вклад в развитие ключевых отраслей экономики.