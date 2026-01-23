Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске возведут строительный торговый комплекс

Новый объект возведут на Левом берегу.

На Левом берегу Омска планируется построить новый торговый комплекс, предназначенный для продажи стройматериалов. Департамент архитектуры и градостроительства Омска уже выдал разрешение на реализацию проекта.

Как рассказали в департаменте, одноэтажное здание будущей торговой точки расположится на улице Волгоградской и будет занимать площадь 555 кв. метров. Строительство запланировано поэтапно, разрешение действует до января 2027 года.

Торговый комплекс возведет ООО «Сибсервис».

