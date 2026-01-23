Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

На севере Омской области впервые выбрали главу округа

Сергей Казанков вновь будет отвечать за Муромцевский район.

Сегодня, 23 января, состоялись выборы главы Муромцевского муниципального округа Омской области. Совет районных депутатов рассматривал две кандидатуры – действующего главы Сергея Казанкова и директора МКУ «Центр обеспечения в сфере образования» Евгения Компанистова, занимающего должность с августа 2025 года.

Как сообщает официальный паблик администрации округа, главой Муромцевского района Сергея Казанкова избрали единогласно. Он возглавляет район с мая 2025 года.

– Теперь мы вошли в единый округ, и поэтому депутаты вновь выбрали главу, – пояснили в администрации.

Поддержку Казанкову оказали депутат Законодательного собрания Омской области Тамара Баландина, министр культуры Омской области Юрий Трофимов, а также духовенство.

– Батюшка Николай благословил главу района и пожелал Божьей благодати, – говорится в сообщении.

Пост исполняющего обязанности руководителя района Казанков занял в ноябре 2024 года. Это произошло после того, как предыдущий глава Вячеслав Девятериков перешел на руководящий пост в Главное управление лесного хозяйства Омской области. 16 мая 2025 года Казанков стал главой Муромцевского района, теперь – Муромцевского муниципального округа.

Напомним, что с 2025 года в Омской области действует одноуровневая система местного самоуправления.

·Политика

На севере Омской области впервые выбрали главу округа

Сергей Казанков вновь будет отвечать за Муромцевский район.

Сегодня, 23 января, состоялись выборы главы Муромцевского муниципального округа Омской области. Совет районных депутатов рассматривал две кандидатуры – действующего главы Сергея Казанкова и директора МКУ «Центр обеспечения в сфере образования» Евгения Компанистова, занимающего должность с августа 2025 года.

Как сообщает официальный паблик администрации округа, главой Муромцевского района Сергея Казанкова избрали единогласно. Он возглавляет район с мая 2025 года.

– Теперь мы вошли в единый округ, и поэтому депутаты вновь выбрали главу, – пояснили в администрации.

Поддержку Казанкову оказали депутат Законодательного собрания Омской области Тамара Баландина, министр культуры Омской области Юрий Трофимов, а также духовенство.

– Батюшка Николай благословил главу района и пожелал Божьей благодати, – говорится в сообщении.

Пост исполняющего обязанности руководителя района Казанков занял в ноябре 2024 года. Это произошло после того, как предыдущий глава Вячеслав Девятериков перешел на руководящий пост в Главное управление лесного хозяйства Омской области. 16 мая 2025 года Казанков стал главой Муромцевского района, теперь – Муромцевского муниципального округа.

Напомним, что с 2025 года в Омской области действует одноуровневая система местного самоуправления.