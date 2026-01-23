На севере Омской области впервые выбрали главу округа

Сергей Казанков вновь будет отвечать за Муромцевский район.

Фото: vk.com/muromcevskiy_rayon

Сегодня, 23 января, состоялись выборы главы Муромцевского муниципального округа Омской области. Совет районных депутатов рассматривал две кандидатуры – действующего главы Сергея Казанкова и директора МКУ «Центр обеспечения в сфере образования» Евгения Компанистова, занимающего должность с августа 2025 года.

Как сообщает официальный паблик администрации округа, главой Муромцевского района Сергея Казанкова избрали единогласно. Он возглавляет район с мая 2025 года.

– Теперь мы вошли в единый округ, и поэтому депутаты вновь выбрали главу, – пояснили в администрации.

Поддержку Казанкову оказали депутат Законодательного собрания Омской области Тамара Баландина, министр культуры Омской области Юрий Трофимов, а также духовенство.

– Батюшка Николай благословил главу района и пожелал Божьей благодати, – говорится в сообщении.

Пост исполняющего обязанности руководителя района Казанков занял в ноябре 2024 года. Это произошло после того, как предыдущий глава Вячеслав Девятериков перешел на руководящий пост в Главное управление лесного хозяйства Омской области. 16 мая 2025 года Казанков стал главой Муромцевского района, теперь – Муромцевского муниципального округа.

Напомним, что с 2025 года в Омской области действует одноуровневая система местного самоуправления.