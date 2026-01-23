Экс-депутат омского Заксобрания официально стал главой района

Ранее он занимал пост с приставкой врио.

Сегодня, 23 января, на заседании совета Седельниковского района депутатами избран новый глава – 49-летний Константин Ткачев. До этого времени он исполнял обязанности руководителя района с мая 2025 года, после ухода с поста Владимира Жилина.

Константин Ткачев, 49 лет, ранее состоял в КПРФ. Большая часть его карьеры прошла в сфере массмедиа: начинал на телеканале «ТелеОмск-АКМЭ», затем перешел в Омскую телевизионную компанию, после работал в партийных СМИ, занимал должность секретаря регионального отделения КПРФ по идеологическим вопросам. В 2016 году он был избран депутатом облсовета от коммунистов, повторно победив на выборах в 2021 году. В марте прошлого года он был выведен из состава бюро обкома КПРФ.

В мае 2025 года Ткачев досрочно сложил полномочия депутата и приступил к исполнению обязанностей главы Седельниковского района. Сегодня он официально утвержден в должности.