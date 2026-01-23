Омск-Информ
Омская спортшкола получила статус школы олимпийского резерва

Речь идет о спортивной школе по художественной гимнастике Л. В. Лебедевой.

Омская спортивная школа по художественной гимнастике имени Л. В. Лебедевой удостоена статуса школы олимпийского резерва. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Это результат упорного труда тренеров и воспитанниц школы, которые на протяжении десятилетий ковали славу омского спорта. Имена Татьяны Дручининой, Евгении Кузькиной, Веры Бирюковой, Анны Кудряшовой и многих других «художниц» школы Ларисы Лебедевой известны далеко за пределами нашей страны, – отметил мэр.

Шелест выразил уверенность, что это событие привлечет дополнительное внимание к школе и откроет новые таланты в художественном спорте.

Отметим, что, по данным сайта спортшколы, учреждение основали около 30 лет назад, 1 августа 1996 года.

