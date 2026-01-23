Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омской области работники «ритуалки» кутили по всему району на катафалке

Как оказалось, машину они угнали, хотя сами и не знали об этом.

В Тарском районе раскрыто дело об угоне «газели», принадлежащего индивидуальному предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги. Утром владелец обнаружил исчезновение автомобиля из гаража и немедленно обратился в правоохранительные органы.

Полиция быстро нашла машину в пределах района, внутри находились двое сотрудников бюро ритуальных услуг. Сотрудниками правопорядка они были доставлены в полицейский участок, а машина возвращена хозяину.

Расследование показало, что один из задержанных утверждал, будто владелец позволил ему пользоваться транспортным средством. Сотрудники воспользовались ключами, открыли гараж и отправились покататься, попутно распивая. Когда топливо закончилось рано утром, полиция уже вела розыск похищенного автомобиля.

По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Угон транспортного средства»).

