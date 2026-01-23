Хоценко поблагодарил спасательные и противопожарные службы за безопасность жителей Омской области

В регионе подвели итоги работы сил реагирования за 2025 год и определили приоритеты на текущий год.

Фото: Вячеслав Крузман

23 января губернатор Омской области Виталий Хоценко провел совещание, посвященное итогам работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны за 2025 год, а также постановке задач на 2026 год.

Глава региона отметил, что в прошедшем году обстановка в Омской области в целом оставалась стабильной. Возникавшие риски удавалось своевременно выявлять и удерживать под контролем, благодаря слаженной работе спасательных и противопожарных подразделений и комплексу профилактических мер. Не допущен переход огня на населенные пункты и объекты экономики, последствия паводков и природных пожаров устранялись в оперативные сроки.

Фото: Вячеслав Крузман

Виталий Хоценко подчеркнул эффективность профилактических решений, включая обновление минерализованных полос и расширение участия сил лесного хозяйства в тушении ландшафтных пожаров.

Ключевой задачей на текущий год губернатор назвал плановую подготовку региона к прохождению пожароопасного и паводкоопасного периодов. В области продолжается развитие системы мониторинга и реагирования с применением современных технологий и регулярных учений.

В завершение совещания Виталий Хоценко и начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский вручили награды сотрудникам аварийно-спасательных и противопожарных служб.