Омичам назвали причину сбоев в работе домашнего интернета

Самостоятельная установка волоконно-оптических линий связи может привести к внезапному отключению интернета.

Фото создано при помощи ИИ

В 2025 году специалисты компании «Россети Сибирь» обнаружили 145 000 случаев незаконного размещения волоконно-оптических линий связи на линиях электропередачи в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока. В Омской области выявили 11 326 таких случаев.

По закону интернет-провайдеры обязаны сначала заключить договор с энергетиками, прежде чем крепить кабели к линиям электропередачи. Но многие игнорируют это требование и делают все самовольно. Из-за этого возникают перегрузки на электросети, это мешает плановому обслуживанию ЛЭП и может стать причиной отключения электроэнергии.

В компании рассказали, что порядка 20 % оптоволоконных линий связи интернет-провайдеров на энергообъектах установлены незаконно. Это также является одной из причин сбоев домашнего интернета.

– Если между провайдером и электросетевой компанией заключен договор, энергетики гарантируют сохранность ВОЛС. Если договора нет, оптоволокно не защищено, – пояснили в компании.

Энергетики отметили, что чаще всего провайдеры нарушают правила размещения ВОЛС в сельской местности и в пригородах. Также в компании напомнили, что самовольное размещение оптоволокна на ЛЭП может привести к поражению током.