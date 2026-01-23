Студенты-целевики Омсктрансмаша стали стипендиатами правительства России

Государственную поддержку присудили за высокие результаты в учебе и научной деятельности.

Фото: пресс-служба Омсктрансмаш

Студенты ОмГТУ, обучающиеся по целевым договорам с Омским заводом транспортного машиностроения, вошли в число получателей стипендии Правительства РФ на 2025–2026 учебный год.

По итогам конкурсного отбора лауреатами стали Бауржан Оспанов и Анастасия Каратаева вошли в число победителей конкурсной группы «Инженерное дело, технологии и технические науки».Оба проходят целевую подготовку по договору с АО «Омсктрансмаш», входящим в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех. В течение года они будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно.

– Победа наших студентов в конкурсе правительственных стипендий – это лучший показатель качества инженерной школы, которую мы формируем на Омсктрансмаше, – отметила Екатерина Нежник, директор по персоналу АО «Омсктрансмаш». – Мы видим, как ребята, совмещая глубокую научную работу с реальными задачами на производстве, становятся уникальными специалистами еще до получения диплома. В этом году мы со своей стороны тоже увеличили размер корпоративной стипендии, потому что понимаем: инвестиции в этих ребят – это инвестиции в будущее.

Бауржан Оспанов учится на шестом курсе ОмГТУ по специальности «инженер транспортных средств специального назначения». Целевой договор с предприятием он заключил на третьем курсе, а сегодня уже работает в бюро импортозамещения, где занимается поиском и внедрением отечественных аналогов комплектующих для бронетехники.

– У меня был выбор между автомобилестроением и бронетехникой. Выбрал вторую, поскольку это сложнее и интереснее, – рассказал Бауржан Оспанов. – Такую технику ты видишь не каждый день, в лучшем случае раз в год на военных парадах. А здесь, на заводе, ты не просто на нее смотришь, а участвуешь в создании машин.

Фото: пресс-служба Омсктрансмаш

В научном портфеле студента – около 24 публикаций, включая статьи уровня ВАК. Его дипломный проект, посвященный инновационной мобильной базовой станции сотовой связи с разделяемым модулем, уже привлек внимание на профильных выставках. После защиты диплома Бауржан планирует продолжить карьеру на предприятии.

Анастасия Каратаева также завершает обучение в ОмГТУ по программе «Транспортные средства специального назначения» и готовится к защите выпускной квалификационной работы. Получение правительственной стипендии, по ее словам, стало приятным и мотивирующим событием.

– Думаю, сыграло роль то, что у меня не было задолженностей по учебе. По итогам нескольких семестров у меня все пятерки, – поделилась Анастасия Каратаева. – Целевое обучение для меня в первую очередь стабильность и уверенность в будущем. Здорово, что уже знаешь, куда пойдешь работать после выпуска. Омсктрансмаш – серьезное предприятие с историей, и мне не терпится приступить к решению производственных задач.

В целом система целевой подготовки кадров остается одним из ключевых направлений кадровой политики Омсктрансмаша. По итогам приемной кампании 2025 года по целевым договорам с предприятием обучение начали 95 студентов омских вузов, колледжей и техникумов. Из них 36 человек поступили в ОмГТУ, еще 59 – в учреждения среднего профессионального образования.

С первого курса все целевики закрепляются за профильными подразделениями завода и получают наставников из числа опытных сотрудников. Во время обучения студентам выплачиваются корпоративные стипендии, размер которых был увеличен с сентября, а после трудоустройства выпускникам оказывается материальная поддержка и помощь в адаптации на предприятии.