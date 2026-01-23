Омск-Информ
·Общество

Депутаты предложили повысить стипендию студентам до 19 тысяч рублей

По мнению Сергея Миронова, это скажется на уровне образования.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым предложили законодательно закрепить минимальный размер государственной академической стипендии на уровне не ниже федерального прожиточного минимума. В 2025 году эта сумма превышает 18 900 рублей.

Согласно пояснительной записке, мера коснется студентов-очников, обучающихся на бюджетной основе.

По мнению Сергея Миронова, текущие размеры стипендий вынуждают молодежь ставить работу в приоритет перед учебой, что негативно сказывается на качестве образования.

– Заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий, – приводит слова Миронова «РИА Новости».

Ранее Сергей Миронов заявил, что скорая помощь должна напрямую финансироваться из федерального бюджета.

