«Обижал и оскорблял»: жительнице Омской области грозит срок за убийство сожителя

Сельчанка напала на мужчину с ножом, когда он лежал на диване.

Фото: t.me/sledcom_omsk

Прокуратура Большеуковского района передала в суд уголовное дело в отношении 43-летней жительницы села Аев. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что трагедия произошла ночью 28 августа прошлого года. По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала с кухонным ножом на своего сожителя, когда тот лежал на диване. Потерпевший получил ранения в спину и руку, от которых скончался на месте.

Женщина полностью признала свою вину. По словам местной жительницы, после совместных застолий мужчина регулярно ее обижал, оскорблял и угрожал физической расправой.

Сейчас дело направлено в Большеуковский районный суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.