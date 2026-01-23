Омск-Информ
·Общество

В центре Омска закрылся популярный караоке-бар

Причина закрытия не сообщается.

В омском бизнес-центре на Гагарина, 14, прекратил работу популярный караоке-бар Blackdoors. Информация об этом появилась в сервисах «2ГИС» и «Яндекс Карты».

Судя по публикациям заведения в соцсетях, еще в декабре бар принимал гостей и проводил новогодние корпоративы. О причинах закрытия владельцы бара пока официально не объявляли.

