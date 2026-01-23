Под Омском появятся два терминала за 25 млрд рублей

Оба инвестпроекта реализуют в Омском районе.

omskinform.ru

Глава Омского района Геннадий Долматов представил планы по реализации двух крупных инвестиционных проектов в сфере логистики. Решение о старте работ было принято на первом в этом году заседании Совета по инвестиционной деятельности.

Самым масштабным проектом станет «Терминал Дружино». До 2037 года в создание производственно-складской и деловой инфраструктуры планируется вложить более 25,5 млрд рублей. Этот объект станет базой для развития малого и среднего бизнеса региона и обеспечит работой порядка 5 тысяч человек.

Второй проект реализует компания «Сибпромком» в Дружинском поселении. Инвестор вложит 150 млн рублей в строительство логистических терминалов и запуск производства алюминиевых окон и дверей. Проект планируют завершить к 2028 году, создав более 30 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Троицком сельском поселении Омского района появится новый логистический комплекс одного из маркетплейсов.