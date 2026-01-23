В Омске продают огромный коттедж под многоквартирный дом

Приобрести объект можно за 55 млн рублей.

Фото: omsk.cian.ru

В Омске за 55 млн рублей выставили на продажу коттедж в закрытом поселке в Старом Кировске по адресу: Суворова, 82к5. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.

Трехэтажный кирпичный дом площадью 1410 кв. м. был построен в 2002 году. Объект расположен на участке в 28 соток и полностью обеспечен центральными коммуникациями. Также указывается, что в здании есть спортивный зал, сауна, и хамам, а на территории обустроен зимний сад. Для автомобилистов предусмотрены гаражи.

Продавец предлагает потенциальному покупателю использовать огромный коттедж в качестве многоквартирного дома. Планировка здания позволяет оборудовать 10 квартир площадью от 40 до 120 «квадратов».