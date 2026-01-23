Две марки водки бывшего омского бизнесмена Стрельца стали лучшими в России

«Пять озер» и «Белая Березка» попали в список лучшего российского крепкого алкоголя по мнению экспертов «Алкопро».

Фото: Freepik.com

Продукция бывшего омского предпринимателя Андрея Стрельца попала в список лучшего российского крепкого алкоголь 2025 года. Согласно результатам голосования членов Гильдии «Алкопро» сразу две марки водки «Алкогольной Сибирской группы» попали в топ-10 лучших в двух категориях.

Так, марка водки «Пять озер» получила высокие баллы в номинации «лучшие по инновациям». Эксперты учитывали использование нового сырья, рецептуры и необычную выдержку. Водка «Пять озер» набрала пять баллов и заняла шестое место.

Вторая марка водки «Белая Березка» вошла в список победителей в номинации лучших по идентичности. Здесь жюри оценивали самобытность, «русский стиль» напитка, использование локального сырья и попытку исторической реконструкции рецептов. По итогам голосования, «Белая Березка» получила пять баллов и заняла восьмое место среди прочих конкурентов.

Отметим, что АСГ была основана в 2009 году на базе ликеро-водочного завода «Омсквинпром». Сейчас производственные мощности группы включают заводы в Омске и Рузе Московской области. Компания выпускает более 20 брендов алкоголя.