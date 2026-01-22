«Авангард» дотянул до овертайма и смог одолеть «Автомобилист» в равной борьбе

Один из голов омичам не засчитали.

Сегодня, 22 января, завершился матч между омским «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Омичи играли в гостях у уральцев. Под конец матча счет на табло составил 1:2 в пользу гостей.

Первая шайба в исполнении Романа Горбунова оказалась в воротах омичей уже на 7-й минуте первого периода. «Авангард» смог сравнять счет только в следующем периоде. На 6-й минуте второго отрезка гол в ворота екатеринбуржцев забил Майкл Маклауд.

В третьем периоде Маклауд забил второй гол омичей, однако судьи сказали «нет» и счет на табло остался прежним – 1:1. Последняя шайба принадлежит Эндрю Потуральски, который принес победу «Авангарду» в овертайме.

Следующий матч «Авангарда» пройдет в понедельник, 26 января, в Омске. На домашнем льду омичи сыграют с «Адмиралом» из Владивостока.