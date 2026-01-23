Омск-Информ
·Общество

Врач раскрыла неочевидную причину головной боли

По словам специалиста, причиной головной боли может стать не мытая кожа головы.

Головную боль может вызвать нерегулярное мытье волос, сообщила врач-терапевт Красногорской больницы Подмосковья Екатерина Сысоева.

По ее словам, на коже головы скапливается грязь, которая раздражает нервные окончания.

– Не мытая в течение длительного времени кожа головы может стать причиной головной боли. Это связано с накоплением кожного сала, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и загрязнений, которые раздражают нервные окончания и ухудшают микроциркуляцию, – приводит слова Сысоевой РИА Новости.

Правильное и своевременное мытье головы, по словам специалиста, помогает предотвратить воспалительные процессы, инфекции и даже улучшит состояние концентрации и общего самочувствия.

Однако важно помнить, что слишком частые процедуры очищения шампунями с жестким составом способны нарушить естественный баланс кожи, вызывая сухость и дискомфорт.

