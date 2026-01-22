В Омской области простятся с погибшим на СВО командиром артиллерии

Он получил медаль «За отвагу» за свои боевые заслуги.

Фото: vk.com/edromoskal

В Москаленском районе Омской области проводили в последний путь командира артиллерийского расчета Евгения Буркова. Об этом сообщило Москаленское отделение партии «Единая Россия».

Евгений родился в 2000 году в д. Ивановка Москаленского района Омской области. В 2001 году семья Евгения переехала в Омск, где он отучился 9 классов в СОШ № 86, получив образование в 2017 году. После школы он поступил в Омский монтажный техникум, а после, в ноябре 2020 года, пошел в армию.

В марте 2022 года заключил контракт с МО РФ и отправился на СВО. Где проходил службу командиром отделения (расчета) – вычислителем отделения управления (старшего офицера) гаубичного самоходно-артиллерийского взвода (батареи), сообщили в отделении партии.

В конце прошлого года, 22 декабря, Евгений погиб в зоне проведения СВО. За мужество и отвагу, проявленные на полях сражений, Евгений Бурков награжден государственной наградой – медалью «За отвагу». Обзавестись семьей молодой боец не успел.