В Омске готовят к сносу 100-летний многоквартирный дом

Администрация изъяла помещения и земельный участок.

Фото: yandex.ru/maps

Сегодня, 21 января, вышло постановление об изъятии жилых помещений и земельных участков под тремя домами в Омске, признанными аварийными и подлежащими сносу.

Так, одним из объектов под снос стал ветхий кирпичный дом на улице Менжинского, 20, построенный в 1924 году. Аварийным он признан в год своего 100-летия: в 2024-м.

Также изъяли земельные участки и помещения в деревянном двухэтажном доме по адресу: Комбинатский переулок, 14, и в одноэтажном доме на улице Иртышской, 38. Два последних объекта включены в программу срочного расселения.

Всего под снос попадают 27 жилых помещений. Перечисленные дома официально признаны непригодными для проживания, поэтому их владельцы получат новое жилье взамен утраченного.