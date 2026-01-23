Смерть перевозчика сказалась еще на одном популярном маршруте в Омске

Кончина Александра Макарова оставила маршрут № 346 без шести машин.

После смерти известного омского перевозчика Александра Макарова, обслуживавшего маршруты № 100, 30Р и 346, на последнем образовался дефицит транспорта, сообщил «Омск-информу» директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

По его словам, Макарову принадлежали шесть автобусов, работавших на маршруте № 346. После его смерти автобусы перестали ходить. Остальные 14 автобусов принадлежат второму перевозчику, Михаилу Локоткову. Этого количества недостаточно для полноценной работы маршрута, поэтому были приняты временные меры.

– Мы понимаем, что 14 автобусов для этого маршрута недостаточно. Поэтому сегодня утром объявили отбор, и уже поданы документы на выполнение перевозок. Но это временный этап. Действует он полгода. Мы выдадим временные карты на шесть автобусов, чтобы восполнить предыдущее количество в полном объеме, – сообщил директор дептранса.

Параллельно департамент транспорта готовит конкурс на отбор нового перевозчика.

– Мы организуем и проведем конкурс, на который может заявиться любой перевозчик, отобраться, заключить контракт и уже на постоянной основе в течение пяти последующих лет работать на этом маршруте с тем же классом, с той же нумерацией и по той же схеме, – добавил Кормилец.

Напомним, что смерть Макарова оставила без перевозчика маршрут № 100, связывающий улицы Малиновского и поселок Ребровка. Согласно документации, размещенной на сайте министерства транспорта региона, новым оператором маршрута временно назначен Владислав Оськин.