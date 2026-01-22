В Омске пожилая автоледи влетела под автобус с пассажирами

В салоне автобуса находилось не менее 10 омичей.

Фото: t.me/ghest_omska

В Омске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщили «Омск-Информу» в омской полиции, сообщение о ДТП поступило около 16:20.

Предварительно установлено, что в районе дома № 33 по улице Гусарова 64-летняя водитель автомобиля «Тойота» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с пассажирским автобусом, следующим по маршруту № 45. В салоне общественного транспорта находилось более 10 пассажиров.

На данный момент за медицинской помощью участники ДТП не обращались. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.