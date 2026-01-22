Омск-Информ
·Общество

В Омске снова объявлен режим «черного неба»

Он продлится до завтрашнего утра.

Сегодня, 22 января, на территории Омска и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По прогнозам синоптиков, режим будет действовать с 20:00 сегодняшнего дня до 8:00 пятницы, 23 января.

В этот период погодные условия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере, что может привести к накоплению смога над городом.

