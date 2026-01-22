«Не как на базаре»: Кормилец объяснил, почему в Омске перекрасят автобусы

Власти хотят привести общественный транспорт к единому стилю.

пресс-служба мэрии Омска

Сегодня, 22 января, депутаты Омского горсовета проголосовали за введение административных штрафов для перевозчиков за нарушение цветовой гаммы общественного транспорта.

Как уточнил Вадим Кормилец «Омск-информу», одинаковые расцветки в автобусах, троллейбусах и трамваях нужны, чтобы привести к единому стилю внешний вид транспорта. Многие другие города уже используют эту схему.

– По этому пути пошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Москва, Пермь. Они в этом плане идут с опережением нас, Омска. Мы являемся догоняющими. Надо наводить порядок и приводить к единому стилю весь подвижной состав, чтобы у нас не было как на базаре: одна зеленая машина, другая красная, третья там желтая, четвертая – непонятно какая, – объяснил директор дептранса.

Напомним, что в случае нарушения юридические лица и индивидуальные предприниматели станут платить штраф в размере 10 тыс. рублей. Требование распространится только на тот транспорт, который приобретен после вступления документа в силу.