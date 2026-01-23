Эксперт рассказал, как новые поколения омичей меняют рынок труда

Работодателям нужно изменить подход к привлечению и удержанию специалистов.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Работники разных поколений оценивают работу по-разному, и это становится одной из причин кадрового дефицита в Омске. Как рассказал «Омск-информу» доцент факультета экономики, психологии и менеджмента ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, кандидат экономических наук Игорь Диннер, простой подход «конкурентная зарплата равна успеху в найме» уже не работает.

– Работники разных поколений смотрят на работу по-разному и принимают решения, исходя из собственных приоритетов. Для поколения X (родившиеся с 1963 по 1984 год – прим. ред.) определяющими остаются стабильность и понятные правила игры, миллениалы (родившиеся с 1985 по 2000 год – прим. ред.) выбирают там, где есть развитие, гибкость и ощущение движения вперед, а поколение Z (родившиеся с 2001 по 2010 год – прим. ред.) все чаще оценивает не должность, а смыслы – зачем эта работа и как она вписывается в образ жизни, – отметил экономист.

По его словам, именно этот разрыв между ожиданиями сотрудников и условиями работы приводит к зависанию вакансий и росту текучести.

– Когда ожидания сотрудников и условия труда не совпадают, вакансии зависают, а текучесть растет. Поэтому в 2026 году борьба за кадры будет вестись не только рублем, но и средой, отношением и возможностями, которые компания готова предложить человеку, – подчеркнул Диннер.

В 2026 году молодежь Омска будет ориентироваться на IT, цифровые профессии, сервис, маркетинг и дизайн. Часть – на госслужбу как источник стабильности. Промышленное производство часто воспринимается скептически из-за графиков, условий и устаревшей среды.

Чтобы привлекать поколения Z и младших миллениалов, работодателям нужны цифровизация процессов, гибкие или предсказуемые сменные графики, прозрачные карьерные треки на 12–24 месяца, наставничество и обучение, а также уважительная корпоративная культура с регулярной обратной связью.

Кадровый дефицит в Омске стал постоянной проблемой рынка труда и влияет на развитие региона. Системная работа с кадрами, адаптация условий работы под новые поколения и взаимодействие бизнеса, образования и власти помогут смягчить дефицит и создадут реальные конкурентные преимущества для региона в ближайшие годы.