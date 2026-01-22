Хоценко сообщил о лидерстве Омской области в развитии внешнеэкономических связей

Регион занял первые позиции сразу в двух всероссийских рейтингах по итогам 2025 года, подтвердив эффективность работы по развитию экспорта и международного сотрудничества.

Фото: Сергей Мельников

Омская область вошла в число лидеров страны по развитию внешнеэкономической деятельности и расширению сотрудничества с зарубежными партнерами. Работа в этом направлении ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и получила высокую оценку на федеральном уровне.

Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, открывая заседание регионального правительства. По итогам 2025 года регион занял первые места сразу в двух всероссийских рейтингах – по эффективности развития внешнеэкономических связей и по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.

Такие результаты стали подтверждением системного подхода к поддержке экспортоориентированных предприятий, развитию международных контактов и созданию комфортных условий для выхода омского бизнеса на внешние рынки. В регионе выстроена комплексная система сопровождения компаний – от консультационной поддержки до продвижения продукции за рубежом.

Виталий Хоценко отметил, что эти показатели стали итогом слаженной работы органов власти, институтов развития и предпринимательского сообщества. Регион намерен и дальше наращивать экспортный потенциал и укреплять позиции Омской области на международных рынках.