·Общество

Омичи получают фейковые приглашения на «созвон» с губернатором

Сообщения содержат подозрительные ссылки.

Сегодня, 22 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что жители региона стали получать фейковые сообщения от его имени. В ненастоящих сообщениях содержались приглашения в видеозвонок с губернатором.

– Мне стало известно, что жители Омской области получают сообщения от моего имени с приглашением на различные ВКС (видеоконференцсвязь. – Прим. ред.), – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал омичей быть бдительными, доверять только проверенной информации и не переходить по подозрительным ссылкам.

