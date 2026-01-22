Омские власти рассказали, в какой цвет перекрасят транспорт

Власти хотят ввести единую цветовую гамму для общественного транспорта.

omskinform.ru

В Омске введут штрафы за нарушение цветовой гаммы общественного транспорта. Этот вопрос сегодня обсудили депутаты Омского горсовета на комитете по вопросам транспортной инфраструктуры.

По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, предполагается обязательная покраска автобусов в оранжевый цвет, троллейбусов – в зеленый, а трамваев – в красный. Частные перевозчики, работающие на межмуниципальных маршрутах, обязаны перекрасить автобусы в синий цвет.

– Предлагается закрепить эту норму нормативно и предусмотреть административную ответственность перевозчиков за отклонения от использования утвержденной цветовой гаммы при закупке и использовании автобусов при перевозке пассажиров по регулярным маршрутам маршрутной сети, – отметил Кормилец.

За нарушение цветовой гаммы юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны будут заплатить штраф в размере за 10 тыс. рублей. Требование будет распространяться только на тот транспорт, который будет приобретен после вступления документа в силу.

Как уточнил Вадим Кормилец «Омск-информу», единая цветовая гамма нужна, чтобы привести в порядок внешний вид транспорта. Многие другие города уже используют эту схему.

– По этому пути пошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Москва, Пермь. Они в этом плане идут с опережением нас, Омска. Мы являемся догоняющими. Надо наводить порядок и приводить к единому стилю весь подвижной состав, чтобы у нас не было, как на базаре: одна зеленая машина, другая красная, третья там желтая, четвертая – непонятно какая, – объяснил директор дептранса.

Конкретные сроки реализации законопроекта пока неизвестны. Решение о его принятии будет зависеть от одобрения депутатов на пленарном заседании Законодательного собрания. После этого уполномоченный орган в сфере транспортных перевозок утвердит единую цветовую гамму для транспорта и обозначит сроки ее внедрения.