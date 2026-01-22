Омский рынок труда готовится к серьезному кадровому кризису

Эксперт предупредил о дефиците инженеров, медиков и квалифицированных рабочих. Дело в неблагоприятной демографической ситуации.

В ближайшие годы ситуация на рынке труда Омска станет более напряженной. Об этом «Омск-информу» сообщил кандидат экономических наук, доцент факультета экономики, психологии, менеджмента ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, исследователь трудовых ценностей и межпоколенческой коммуникации Игорь Диннер.

Кадров все меньше

По его словам, работодателям и соискателям будет все сложнее находить друг друга из-за несоответствия спроса и предложений. Омскую область ждет снижение кадрового пула.

– Прогноз на 2026 год формируется на фоне устойчиво неблагоприятной демографической динамики. Численность населения Омской области на начало 2026 года оценивается примерно в 1,806 млн человек и продолжает снижаться. В инерционном сценарии это означает дальнейшее сжатие потенциального кадрового пула. Миграционная ситуация остается дополнительным источником риска, – заявил эксперт.

При этом отток молодежи и квалифицированных специалистов в более крупные экономические центры сохраняется, особенно в инженерных, медицинских и цифровых профессиях, несмотря на отдельные периоды замедления миграционной убыли.

Он отметил, что рынок труда региона уже не первый год находится в режиме минимальной безработицы. В 2024 году она составляла около 3 % и в 2025 году заметно не изменилась. При этом в 2026 году роста числа свободных работников не ожидается – формальная стабильность на деле означает ограниченный кадровый ресурс.

– Кадровый дефицит будет усиливаться, оставаясь структурным по своей природе. В Омске он не носит всеобщего характера, однако концентрируется в стратегически значимых сегментах. Индикаторы конкуренции на рынке труда уже в 2025 году демонстрировали выраженную неоднородность. В отдельные периоды рынок приближался к условному балансу (около 6,6 резюме на одну вакансию), однако в другие фазы конкуренция снижалась до 4,6 резюме, что соответствует дефицитной модели, – заявил специалист.

Не хватает токарей и врачей

По его прогнозу, в 2026 году особенно будет не хватать квалифицированных рабочих – токарей, сварщиков, операторов ЧПУ и электромонтеров. Эксперт объясняет это старением кадров, слабым притоком молодых специалистов и несоответствием среднего профессионального образования требованиям производства. Из-за этого, предупреждает он, возможны срывы производственных планов, рост зарплат и задержки в модернизации.

Серьезный кадровый дефицит по-прежнему будет ощущаться в инженерно-технических профессиях - прежде всего среди конструкторов, технологов, специалистов по КИПиА и АСУ ТП. Как отмечает Игорь Диннер, система подготовки не успевает восполнять нехватку инженеров, многие специалисты имеют слишком узкую специализацию, а часть профессионалов уезжает в другие регионы. В итоге это тормозит технологическое развитие и делает предприятия зависимыми от нескольких ключевых сотрудников.

Нехватка кадров сохраняется и в здравоохранении. Речь идет как о врачах, так и о среднем медицинском персонале. Эксперт связывает эту ситуацию с высокой нагрузкой, профессиональным выгоранием и возрастными проблемами в отрасли. Все это повышает социальные риски и напрямую влияет на доступность медицинской помощи для жителей.

В сфере IT и цифровых компетенций дефицит оценивается как умеренно высокий. По словам эксперта, регионы проигрывают конкуренцию крупным городам, многие специалисты уходят на удаленную работу, а опытных кадров по-прежнему не хватает. Это может замедлять цифровизацию и увеличивать расходы бизнеса. При этом офисные и массовые профессии в 2026 году, скорее всего, останутся в относительном балансе – за счет достаточного числа соискателей.

В офисе лучше, чем на заводе

Экономист объяснил, что проблема нехватки работников будет только усиливаться, и причины здесь вполне понятные. Людей трудоспособного возраста становится меньше, часть уезжает в другие регионы или города. Учебные заведения продолжают выпускать специалистов, но многие из них не готовы сразу работать «в поле» – им не хватает практики и реального опыта.

При этом значительная часть опытных кадров уже близка к выходу на пенсию, а передать знания зачастую просто некому. На этом фоне работа в офисе или в цифровых сферах выглядит для многих привлекательнее, чем смены на производстве с жестким графиком.

Работать с кадрами внутри компаний

По словам экономиста, для решения проблемы дефицита кадров необходим системный подход, который сочетает обучение специалистов с реальными потребностями рынка и меры поддержки работников.

– В этой ситуации нужен переход от универсальных программ переобучения к подготовке «под реальные дефициты»: сварка, ЧПУ, электрика, КИПиА, производственная логистика, дефицитные медицинские специальности – с гарантированными стажировками. Кроме того, развитие пакетов удержания и привлечения специалистов: жилье, компенсация аренды, подъемные, «социальные контракты» для медицины, инженерии и высококвалифицированных рабочих. А также институционализация связки «вуз/ссуз – предприятие» через дуальное обучение, целевые договоры и совместные лаборатории, – заявил экономист.

Диннер считает, что бизнесу нужно активнее работать с кадрами внутри компаний. Работодателям придется больше вкладываться в обучение и переобучение сотрудников, готовя их под реальные задачи, а не искать специалистов только на стороне. Важно развивать кадровый резерв и сделать наставничество живым и полезным, чтобы опыт передавался новичкам, а не существовал «на бумаге».

Также компаниям нужно пересматривать условия работы. В 2025–2026 годах людей интересует не только зарплата, но и удобный график, комфортные условия, понятные перспективы и ощущение смысла в работе. Запрос на гибкость, особенно со стороны молодежи, будет только усиливаться.