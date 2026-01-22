Сбежавший за границу омич получил срок за финансирование Украины

Сейчас он находится в США.

omskinform.ru

Омский областной суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в государственной измене.

Суд установил, что в феврале 2022 года, находясь в международном розыске, гражданин совершил перевод 500 долларов США на счет украинского банка, финансируя действия иностранного государства, направленные против безопасности России.

Дело расследовалось Управлением ФСБ по Омской области и рассматривалось в отсутствие обвиняемого, скрывшегося от правосудия. 52-летний мужчина сейчас находится в США.

Заочное судебное решение определило меру наказания в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Дополнительно суд распорядился конфисковать эквивалент переведенной суммы в рублях (около 30 тыс. рублей на момент правонарушения).

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.