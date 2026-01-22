Хоценко обсудил обновление инфраструктуры омских вузов и научных центров

Регион продолжает системную работу по привлечению федеральных средств на капитальный ремонт и развитие образовательных и научных учреждений.

Фото: Вячеслав Крузман

22 января губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочее совещание, посвященное обновлению инфраструктуры высших учебных заведений и научных организаций региона. Рассматривались вопросы подготовки заявок на участие в федеральных конкурсных отборах, разработки проектно-сметной документации и сопровождения уже согласованных проектов.

В 2025 году капитальный ремонт выполнен в 19 зданиях семи омских вузов. На эти цели из федерального бюджета было направлено около 600 млн рублей. Дополнительно Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского получил более 214 млн рублей на оснащение главного корпуса.

В 2026 году основной акцент будет сделан на ремонте студенческих общежитий. Федеральную поддержку получили восемь проектов шести вузов Омской области на общую сумму свыше 2,6 млрд рублей.

По поручению Виталия Хоценко регион оказывает вузам поддержку на всех этапах реализации проектов – от подготовки документов до организации ремонтных работ. Параллельно образовательные организации формируют новые заявки на обновление учебных и лабораторных корпусов.

Отдельное внимание уделяется проекту межвузовского кампуса. В настоящее время ведется подготовка заявки для участия в конкурсном отборе Министерства науки и высшего образования России.