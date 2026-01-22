Шелест ответил на вопросы омичей о ремонте и строительстве школ и детских садов

Стали известны сроки окончания строительства новых школ и детсадов, а также завершения ремонта гимназии № 88.

Сегодня, 22 января, во время «Прямого разговора с Сергеем Шелестом» в эфире радио «Монте Карло» мэр Омска ответил на ряд вопросов, касающихся образования. В том числе о сроках завершения ремонта гимназии № 88, а также строительстве новых школ и детских садов

Родители учеников гимназии № 88 с нетерпением ждут ее открытия, выражая надежду на скорейшее завершение строительства. Поступило много обращений по этому поводу. Так, омичка Татьяна Брехова взывает: «Добрый день, очень хочется, чтобы открыли гимназию 88. Помогите побыстрее осуществиться нашей мечте».

Задержка с вводом гимназии, по словам Сергея Шелеста, связана с недобросовестностью подрядчика, который, доведя готовность объекта до 94 %, прекратил работы.

Несмотря на то что остались лишь небольшие штрихи – укладка напольного покрытия, установка дверей, наладка вентиляции и слаботочной системы, ситуация требует оперативного решения. Планировалось открыть гимназию уже в сентябре 2025 года, однако сроки пришлось сдвинуть.

– Школа выведена из учебного процесса в 2020 году, поэтому она не попала в национальный проект. Это полностью деньги нашего городского бюджета, и я думаю, что в течение трех месяцев мы эту проблему решим, – сообщил Шелест.

Омич Владимир Самсонов, также обеспокоенный вопросами образования, заострил внимание на переполненность школы № 96 в Амурском поселке. В связи с этим власти анонсировали строительство новой мегашколы, рассчитанной на 2500 мест. Реализация проекта запланирована на 2028 год, его ведет компания «Стройбетон», зарекомендовавшая себя как надежный застройщик, возводивший и 96-ю школу.

Вопрос обеспечения детскими садами также находится на контроле. Омичи интересуются сроками сдачи нового детского сада на проспекте Мира, 92. По словам мэра Омска, открытие запланировано на 2027 год.

В целом, по словам Шелеста, ситуация с детскими садами в городе более стабильна, чем со школами, однако в отдельных микрорайонах наблюдается дефицит мест. Для решения этой проблемы городские власти активно привлекают застройщиков, используя механизм внесения целевых взносов и проведения капитального ремонта существующих объектов. На эти цели уже собрано более 600 миллионов рублей, что позволит в ближайшее время начать строительство новых детских садов в наиболее нуждающихся районах.