Шелест сообщил о наращивании темпов ремонта тепловых сетей в городе

Мэр Омска подчеркнул, что надежды коммунальщиков во многом связаны с реализацией нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Пресс-служба администрации г. Омска

Мэр Омска Сергей Шелест 22 января принял участие в программе «Прямой разговор», вышедшей в эфире 12 канала. В прямом эфире градоначальник ответил на вопросы омичей, которые касались, в частности, состояния тепловых сетей, не всегда выдерживающих аномальные морозы. Сергей Шелест напомнил, что на балансе муниципальной «Тепловой компании» находится порядка 1 тыс. километров труб, износ которых иногда достигает порядка 70–80 %.

– Для того чтобы вернуть сети в нормативное состояние, нам необходимо менять порядка 60–80 километров труб ежегодно. Между тем в 2024 году силами «Тепловой компании» удалось заменить только 22 километра труб. Благодаря старту федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который с 2025 года входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ситуация стала меняться. В прошлом году в Омске было заменено уже 57 километров труб, в текущих планах на 2026 год значится замена порядка 65 километров. Я думаю, что такими темпами мы действительно за несколько лет приведем сети в нормальное, хорошее состояние. На ремонт объектов АО «Тепловая компания» в 2026–2027 годах планируют направить из федерального бюджета почти 1,3 млрд рублей, – сообщил Сергей Шелест.

В ходе прямого эфира мэр также прокомментировал ход работ по устранению многочисленных раскопов, которые образовались в процессе ремонта и устранения аварий на тепловых сетях. Иногда из-за них нарушается безопасность движения как пешеходного, так и автомобильного.

– На сегодняшний день в городе насчитывается 160 раскопов, места которых «Тепловая компания» постепенно приводит в порядок. Для этого на предприятии создано 5 специальных бригад, у которых есть собственная дорожная техника. Асфальт они берут у Управления дорожного хозяйства и благоустройства с нашего асфальтобетонного завода, и более 800 раскопов уже приведены в соответствующий вид. Основное благоустройство проводится в летний период, но есть и зимний вариант работ. Засыпаются ямы, утрамбовывается грунт, а уже когда сезон подойдет, то на месте раскопов будет укладываться асфальт и тротуарная плитка, – рассказал мэр.

При этом Сергей Шелест подчеркнул, что в период сильных холодов основные усилия специалистов «Тепловой компании» будут направлены на недопущение разморозки системы и оперативное устранение аварий.