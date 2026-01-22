Шелест ответил на вопросы омичей об уборке и ремонте городских дорог

Во время «Прямого разговора с Сергеем Шелестом» большой блок вопросов касался благоустройства города, ремонта дорог и своевременной уборки улиц Омска.

Фото: t.me/shelest_sn

Сегодня, 22 января, состоялся «Прямой разговор с Сергеем Шелестом». Ответы мэра Омска на волнующие жителей города вопросы прозвучали в эфире радио «Монте Карло». Целый блок вопросов коснулся городских дорог и благоустройства.

Сергей Шелест отметил, что, в частности, мэрия Омска активно занимается ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году отремонтировано 5 дорог протяженностью 13 км. В 2026 году планируется ремонт улиц Лукашевича, Красный Путь, Пушкина с благоустройством. Финансирование нацпроекта в 2025 году составило 725 млн рублей, в 2026 году – 750 млн рублей.

УДХБ осуществляет аварийно-восстановительный ремонт дорог, учитывая обращения граждан. Приобретена новая асфальтобетонная установка, которую планируют запустить в апреле для производства качественной горячей смеси.

В 2025 году впервые заасфальтировали 54 дороги и 53 тротуара в частном секторе. Программа будет продолжена в 2026 году, заявки принимаются в администрациях округов и через платформу обратной связи. Сергей Шелест сделал акцент, что дорога в частном секторе должна иметь максимальный охват.

Фото: vk.com/udhbru

В 2025 году приобретены 53 единицы новой снегоуборочной техники на 260 млн рублей из городского бюджета и 150 млн рублей субсидий из областного бюджета. Планируется приобретение снегоуборщиков, КамАЗов, тракторов и другой техники в 2026 году.

В соцсетях омичи предлагают использовать опыт из советских времен и привлекать к работам по благоустройству тунеядцев и осужденных.

– Я должен сказать спасибо руководителю УФСИН Сергею Николаевичу Балдину. И у нас на сегодня порядка 130 людей работают в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Ожидаем в ближайшее время еще плюсом 30–40 человек, – отметил мэр.

Шелест уточнил, что в том числе ориентируется на интересный опыт Беларуси, где еще и сельские предприятия закреплены за городскими территориями в части благоустройства. Он признался, что является сторонником многих советских методов и практик.