Омич едва не лишился ноги, месяцами терпя боль

У него настолько сузилась артерия, что в ногу перестал поступать кислород.

Фото: t.me/dmarkelov55

Врачи медико-санитарной части № 4 спасли омича, который едва не остался без ноги. Как сообщили в минздраве, 54-летний мужчина пришел в больницу с болью в ноге, которая не проходила уже несколько месяцев. Также на коже ноги образовались незаживающие дефекты.

Пациента госпитализировали. МСКТ-ангиография показала непроходимость поверхностной бедренной артерии, которая должна обеспечивать кровоснабжение ноги. Мужчина рисковал лишиться конечности, но медики решили провести реканализацию и баллонную ангиопластику со стентированием поверхностной бедренной артерии.

– Так как мужчина уже долгое время болен сахарным диабетом второго типа, было решено имплантировать периферический стент с лекарственным покрытием. Он содержит вещество, которое дозированно высвобождается в течение нескольких месяцев, предотвращая образование рубцовой ткани и повторное сужение, – сообщили в минздраве.

Чтобы восстановить кровоток, медикам потребовался час. Операция проходила под местной анестезией. В ту же ночь боль в ноге у мужчины прошла, а меньше чем через неделю его выписали домой.

Отметим, что диабет 2-го типа значительно повышает риск сужения артерий (атеросклероза). Высокий уровень сахара повреждает стенки сосудов.