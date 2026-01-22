В Омске мигранты в гаражах вымогали у таксиста миллион рублей

Мужчину заманили под выдуманным предлогом.

Омские правоохранители раскрыли дерзкое преступление, совершенное группой из трех человек. Злоумышленники, среди которых двое иностранных граждан, обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере.

Фигуранты встретили таксиста у кафе в Кировском округе и попросили помочь «прикурить» автомобиль в гаражах. Однако на месте вместо сломанной машины потерпевшего ждала засада. Мужчину избили и, угрожая ножами, отобрали 2 тысячи рублей.

Дальше мужчины проехали к банкомату, где сняли с карты таксиста 48 тысяч рублей и потребовали передать им еще 1 миллион рублей. Затем фигуранты заставили потерпевшего позвонить подруге и под выдуманным предлогом взять у нее телефон, а завладев им, сдали в ломбард за 70 тысяч рублей.

Чтобы запугать жертву, нападавшие заставили мужчину записать на видео ложное признание в торговле наркотиками, угрожая отправить запись родственникам и в полицию, если он не выполнит их условия.

Несмотря на страх, таксист обратился в органы. Силовики из УФСБ и уголовного розыска задержали всех участников группы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ. Сейчас все трое фигурантов находятся под стражей.